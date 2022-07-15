Украинская исполнительница возмущена тем, что Регина, будучи украинкой, нагло молчит о войне.

Известная украинская певица MAMARIKA прокомментировала позицию молчуньи-одесситки Регины Тодоренко. Экс-ведущая шоу "Орел и решка" за пять месяцев ни разу не сказала о войне в Украине. Вместо этого она продолжает наполнять свой блог развлекательным контентом.

MAMARIKA дала интервью YouTube-каналу Алины Доротюк, где сказала следующее:

"Ты личность или кто? Это тупо и странно у нас время такое говорить. Твоя семья живет в Одессе. Я знаю ее родителей. Это маразм. Это дно. Я возмущена и очень надеюсь, что наши люди наконец-то увидят, кто на что способен. Ты дура, просто дура. Не с кем говорить".

Также украинская знаменитость отметила, что для Регины дорога в Украину закрыта навсегда.

"Не дай Бог на эту землю твоя нога ступит. Она будет тебе обжигать ноги. И твои дети, и твои мужья и ты - сидите там", - резюмировала звезда.

Напомним, кто еще из украинских знаменитостей молчит о войне в Украине.

Также УНИАН писал о том, что Андрей Бедняков разыграл перчатки боксера Александра Усика на благотворительном аукционе.

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