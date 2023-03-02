Фанатка "Вагнера" открыто заявила о том, что РФ бросает на фронт необученных людей.

Российская певица Вика Цыганова, которая открыто поддерживает войну против Украины и даже посвятила так называемому ЧВК "Вагнера" песню, вскрыла проблемы оккупантов. Помимо этого, она заговорила о "сатанизме".

По мнению Цыгановой, РФ воюет не с Украиной. Она назвала полномасштабную войну "религиозной".

"Сатана открыл свою пасть. Вот Люцифер, люди говорят, что это такое? Это HIMARS, это и есть бог войны, он руководит этим всем", - утверждает россиянка.

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Однако Цыганова говорила не только о "богах войны". Она заявила, что россияне ждут, когда РФ наконец ответит и "припугнет сатанинский род". Фанатка "Вагнера" требует, чтобы РФ силой вывозила детей из временно оккупированных населенных пунктов Украины.

Помимо этого Цыганова вскрыла проблемы оккупантов. Оказалось, сами российские военные не скрывают, что их "молотят" под Сватово и Кременной, у них нет вооружения и квадрокоптеров. Помимо этого, РФ бросает в самые горячие точки на фронте мобилизованных, которых ничему не учат.

Цыганова, которая так отчаянно пытается прославлять оккупантов, признает, что россиянам плевать на тех, кто выполняет преступные приказы Путины и находится на войне. Певица жалуется, что никто не ходит молиться за военных, в церквях РФ пусто, никто не переживает о "пушечном мясе".

Кто такая Вика Цыганова

Вика Цыганова - певица и пропагандистка РФ. Она прославилась тем, что записывала песни вместе с Михаилом Кругом. В 2014 году Цыганова поддержала путинскую агрессию, она радовалась тому, что страна-агрессор захватила Крым и ездила туда с концертами.

Помимо этого, россиянка выступала на концертах так называемого "Антимайдана". Известно, что за одно такое выступление она получала более миллиона рублей (около 500 тысяч гривень).

Цыганова продолжала поддерживать путинскую агрессию все эти годы. А с началом полномасштабной войны пропагандистка даже записала песню в честь "Вагнера" и открыто прославляет оккупантов.

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