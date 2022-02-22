В мемуарах артистка расскажет о своем творческом пути.

Американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен Бритни Спирс планирует выпустить книгу, где расскажет о том, как пришла ко всемирной славе. Сообщается, что опубликует мемуары артистки, которая недавно впервые за 13 лет покинула Америку, издательский дом Simon & Shuster.

Об этом пишет Page Six.

Известно, что в книге Спирс расскажет не только о своей карьере на сцене, но и о том, как на ее становление повлияла ее семья. По предварительным данным, тиражирование книги должно принести певице около 15 млн долларов.

Ожидается, что сделка Бритни Спирс с издательским домом Simon & Shuster может быть "одной из самых крупных за все время", если не считать мемуаров Барака и Мишель Обамы. Экс-президент США и его жена продали книгу о своей жизни предположительно за 60 млн долларов.

Отметим, в 2021 году Спирс добилась отстранения своего отца от опекунства, под которым она находилась с 2008 года. Через суд певица доказала, что признание ее недееспособной ввиду проблем с психикой было манипуляциями отца.

Кроме того, недавно родная сестра Спирс Джейми Линн представила свою книгу, где рассказала об отношениях в семье. Артистка оценила данный поступок как попытку заработать деньги на ее имени.

Ранее УНИАН писал, об интересных фактах из жизни американской поп-дивы, которой недавно исполнилось 40 лет.

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