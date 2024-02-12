Он получил травму во время прогулки.

Российский комик Евгений Петросян, поддержавший полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, экстренно госпитализирован в Москве.

По данным росСМИ, вчера юморист упал во время прогулки в центре столицы, из-за чего вызвали скорую.

У артиста диагностировали переломом предплечья со смещением, сейчас он в больнице под наблюдением врачей.

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Стоит отметить, что состояние здоровья 78-летнего Петросяна оставляет желать лучшего. В прошлом году его тоже госпитализировали из-за гипертензивной болезни сердца.

Известно, что у него давно проблемы с сердцем. Более того, ему неоднократно делали операцию.

После этого комик вышел на связь и заявил, что не собирается умирать.

Позиция Петросяна по войне в Украине

В 2022 году он поддержал вторжение РФ в Украину. Также он ездит к оккупантам, которые буквально истребляют украинский народ, и поддерживал их боевой дух.

7 января 2023 года внесён в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина".

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