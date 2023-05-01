Юмористу стало плохо. Молодая жена вовремя вызвала скорую.

1 мая в Москве госпитализировали 77-летнего юмориста Евгения Петросяна. Как сообщают росСМИ, состояние знаменитости резко ухудшилось днем. Рядом была молодая супруга Татьяна Брухунова, которая вызвала врачей.

Сообщается, что госпитализация может быть связана с гипертензивной болезнью сердца. Врачи проведут все анализы и назначат лечение телеведущему. Подробностей состояния Петросяна его официальные представители пока не озвучивали.

Отметим, несколько лет назад юморист пережил малоинвазивную операцию на сердце - тогда ему поставили несколько стентов - металлических или пластиковых медицинских конструкций.

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Ранее поклонники заметили у Петросяна на ногах тейпы, из-за чего забили тревогу - поговаривали о серьезных проблемах с сосудами, однако комик заверил, что чувствует себя отлично, а также пребывает в потрясающей физической форме.

"Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии... Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках… Я - спортсмен. Когда увеличиваются нагрузки, фиксирую тейпами", - комментировал Петросян.

Что Петросян говорил о войне в Украине

Российский юморист поддержал кровопролития, которые происходят в нашей стране по вине кремлевского диктатора Путина. Более того, Евгений Петросян говорил, что и сам пошел бы на войну.

"Когда я узнал о "спецоперации" (так в России называют войну, - ред) немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", - говорил журналистам Петросян в 2022 году.

Ранее УНИАН писал, что Петросян опозорился шутками о Зеленском и Украине.

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