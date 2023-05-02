Так юморист отреагировал на информацию о том, что его якобы госпитализировали.

1 мая в росСМИ появилась информация о том, что комик Евгений Петросян госпитализирован. Некоторые писали, что артист при смерти. Позднее юморист вышел на связь и сообщил, что не стоит паниковать - он чувствует себя хорошо и не собирается умирать.

При этом пожилой комик подтвердил, что в больницу все же обращался. Он заявил, что заехал туда всего лишь на день, чтобы провести плановую проверку организма и сдать необходимые анализы.

"Что же у нас такое? Чуть что, паника. Штатная, плановая проверка. Я на одни сутки заехал, меня обследовали", - прокомментировал Евгений Петросян.

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Что Петросян говорил о войне в Украине

Ранее УНИАН писал, что российский комик поддержал полномасштабную войну, которую Путин развязал на территории Украины. Более того, 77-летний артист заявил, что и сам бы без раздумий отправился на фронт, если бы была такая возможность.

"Когда я узнал о "спецоперации" (так в России называют войну, - ред) немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", - комментировал прессе Петросян в 2022 году.

Напомним, предательница Наташа Королева бежит из РФ.

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