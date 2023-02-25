Это имя она придумала 10 лет назад.

41-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые показала своего маленького сына, которого ей родила суррогатная мать. Также звезда раскрыла имя ребенка.

Трогательные фото с малышом и своим мужем Хилтон показала в Instagram. Также она поделилась истории об имени для сына. Оказалось, она придумала его еще очень давно, 10 лет назад.

На фото Хилтон нежно целует своего сына. Малышу всего месяц, светская львица очень трепетно относится к своему первенцу. Мальчика она назвала так: Феникс Баррон Хилтон Реум. В это имя Хилтон вложила большой смысл, ведь птица феникс - волшебное существо, которое возрождается из пепла.

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"Малыш Феникс. Весь наш мир", - написала Хилтон под фото с сыном.

Снимки буквально "взорвали" Instagram. Они уже собрали 2,5 миллиона лайков. Пользователи пришли в восторг от трогательных фото и того, с какой любовью Хилтон говорит о своем сыне.

Напомним, о том, что Хилтон впервые стала мамой, стало известно 25 января. Тогда светская львица удивила всех своих фанатов, ведь она скрывала эту информацию до последнего. Хилтон рожала не сама, она воспользовалась услугами суррогатной матери.

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