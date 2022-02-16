Рэпер поддержал патриотический флешмоб в День единения.

Известный украинский рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к патриотическому флешмобу в День единения, 16 февраля.

Музыкант опубликовал в своем Instagram фото с призывом к украинцам.

"Сегодня, как никогда, я хочу поддержать Украину и нас украинцев! На нашу судьбу выпало много испытаний и нам будет, о чем рассказать нашим внукам. В трудные времена нашей истории мы всегда находили силы для того, чтобы объединиться ради нашего будущего. Потому и существует такой народ, такая нация и такое государство!" – считает Потап.

По его мнению, Украина – это люди, которые любят, работают и развивают страну: "Это люди, которые даже за границей сохраняют нашу культуру, традиции и безграничную любовь к Богу данной Земли! Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена! Мы умеем быть едиными! Нам нужна поддержка всех украинцев на планете Земля!".

При этом он призвал подписчиков присоединиться к флешмобу, публиковать видео об Украине и отмечать его. Рэпер пообещал репостить их посты в своих сторис, что он и делает последние несколько часов.

В комментариях к посту его поддержали бывшая супруга Ирина Горовая, ведущие Леся Никитюк и Анатолий Анатолиевич.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

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