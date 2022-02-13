Певец признался, что когда-то дуэт "Потап и Настя" таки вернется.

Звездный тренер шоу "Голос страны" Потап исполнил с участницей проекта песню, которую пел с Настей Каменских, — "На районе". После этого он сказал, что когда-то дуэт "Потап и Настя" все же вернется.

Также судья проекта сказал, что возвращения их дуэта стоит ждать позже.

"В своем жанре мы уже все выиграли. И мы с Настей для того, чтобы развиваться музыкально, решили, что мы не закроем дуэт, а мы вернемся тогда, когда у нас будет снова эта энергия, когда мы захотим вернуться", - прокомментировал Потап.

"Это в лет 60", — иронично спросила Оля Полякова.

На что рэпер ответил, что в "63, но он будет выглядеть на 57".

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Напомним, 10 лет дуэт "Потап и Настя" завоевывал сердца зрителей, а затем группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плавание под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом.

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