В сети восхищены фигурой Покрещук: у нее тоненькая талия, стройные ножки и сочная грудь.

Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук показалась после липосакции - операции по удалению жировых отложений хирургическим путем.

Читайте также"Вообще не узнать": украинка с самыми большими скулами показала, как выглядела в 16 лет без пластикиНа опубликованных в Instagram кадрах девушка показала плоский живот, на котором просматриваются кубики пресса, и упругую попу.

Настя предстала в купальнике розового цвета, солнцезащитных очках и с распущенными покрашенными в яркий цвет волосами.

В сети восхищены фигурой Покрещук: у нее тоненькая талия, стройные ножки и сочная грудь. По кадрам видно, что девушка сильно перекроила себя.

Напомним, Анастасия Покрещук - известная своими огромнейшими скулами украинская блогерша. Он сама себе "наколола" лицо, чем постоянно хвастается.

Девушка не раз прибегала к "уколам" красоты и пластической хирургии. К примеру, она увеличила грудь и сделала липосакцию. Ей подтянули ягодицы и сделали кубики на животе.

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Автор: Виолетта Орлова