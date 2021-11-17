Анастасия Покрещук поделилась откровенным снимком.

Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук показала новый снимок в Instagram, на котором предстала обнаженной.

Блогерша позировала перед зеркалом в одних трусиках, прикрыв обнаженную грудь смайликом в виде сердечка, а в руке она держала телефон.

"С пантенолом малость перебор", – подписала фото Покрещук.

Читайте такжеАмадор Лопес, Монро, Слава Каминская: кого из звезд называли чужим именем в постелиОтметим, Настя Покрещук неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Кроме того, девушка регулярно делает уколы красоты, а также поставила себе виниры.

"Народ подумал, что ты бреешься", "Красота, хоть и с жертвами", "А кстати очень сексуально", "Такая красивая", "Ох, ты и Белоснежка", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Анастасия Покрещук ужаснула сеть после новой процедуры.

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Автор: Диана Могилевич