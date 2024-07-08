Артист ответил на упреки хейтеров.

Известный украинский певец Павел Зибров честно ответил, почему не стал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения. Несмотря на то, что артисту исполнилось 67 лет, украинцы до сих пор засыпают его вопросами о том, почему он не воюет.

Исполнитель впервые ответил на упреки граждан и подчеркнул, что спокойно реагирует на критику. По его словам, он не чувствует своей вины перед украинцами и государством. Павел, хоть и не находится на фронте, но постоянно выступает для военных и собирает средства на нужды ВСУ.

"Некоторые спрашивают меня в соцсетях: "Если ты жив, почему ты в окопах поешь, а не воюешь на фронте?". Да, здоровья у меня хватает, только ненадолго. На длинные дистанции я уже, безусловно, бежать не смогу", - подчеркнул певец.

По мнению Зиброва не могут все стать на защиту страны с оружием в руках. Кто-то должен оставаться в тылу и поддерживать армию, в частности. Украинцы нужны везде, говорит знаменитость, они должны поднимать экономику путем уплаты налогов:

Считаю, что культурный фронт очень важен. Не могут все люди пойти сейчас на "ноль", взять автоматы, сесть в танки и воевать. Нет, должен быть крепкий тыл. Должны работать предприятия, фабрики, заводы. И, безусловно, артисты должны работать на своем месте, если они профессионалы. Они должны показывать пример, воплощать в жизнь веру и надежду - то, что сейчас нужно.

Напомним, ранее Павел Зибров резко высказался о запроданной Ани Лорак и обратился к президенту.

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