Девушка публично "попрощалась" с поклонниками артиста.

Бывшая невеста популярного украинского певца Parfeniuk, он же Илья Парфенюк, - блогерша Симбочка - появилась на его последнем концерте в Киеве 16 ноября. Девушка довела до слез присутствующих на выступлении и рассказала, как завершились их отношения.

Зрители сняли выступление блогерши и распространили видео в сети. По словам девушки, для нее было очень важно в последний раз появиться на сцене вместе с бывшим, чтобы попрощаться с поклонниками экс-жениха. Она поблагодарила фанатов и отметила, что их отношения с Ильей действительно завершились.

"Всем спасибо. Сегодняшний день был очень важным для меня. Все точки расставлены", - указала блогерша.

Кроме того, Симбочка публично обратилась к маме Parfeniuk, которая также присутствовала на концерте. Она поблагодарила ее за сына. Девушка добавила, что они с экс-избранником разошлись "на позитивной ноте", но больше они не увидят ее на выступлениях исполнителя. Однако из соцсетей она не планирует исчезать и продолжит транслировать свою жизнь там.

"Как вы убедились, это все правда, не хайп. Для тех, кто шел сюда это проверить. Я хочу, чтобы вы поздравили Илью с его выходом. Он молодчинка. Все на хорошей ноте. Поэтому всем спасибо, хорошего вечера", - произнесла, еле сдерживая слезы, звезда сети.

Выступление Симбочки не оставило равнодушными пользователей в сети. Они поддержали блогершу и отметили ее искренность в комментариях:

"Голос, как дрожит, еле сдерживается, чтобы не заплакать"

"Несмотря на все, ни слова плохого о нем не сказала и с уважением обращается постоянно, вот в чем сила женщины"

"Очень жаль, что так. В этой паре больно только ей"

"Какая она сильная. Нет слов, я вижу эту боль в ее глазах и самой хочется плакать, понимаю, как ей было в этот день и этот вечер"

К слову, 7 ноября пара объявила, что они больше не состоят в отношениях. Parfeniuk сделал предложение любимой в прошлом году, а в марте 2024 года у них родился первенец - дочь София.

Напомним, ранее Parfeniuk впервые прокомментировал разрыв с невестой. Он назвал причину завершения их отношений.

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