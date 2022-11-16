Новой вероятной возлюбленной голливудского красавчика является 29-летняя американка Инес де Рамон.

Голливудский актер Брэд Питт, у которого миллионы фанаток по всему миру, был замечен в компании новой предполагаемой возлюбленной. Папарацци засняли Питта вместе с 29-летней американкой Инес де Рамон. О девушке известно не так много - она является общественным деятелем, занимается фитнесом, ранее встречалась со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.

Издание Daily Mail пишет, что Брэд Питт уже успел представить девушку своим друзьям - Рэнди Герберу, Синди Кроуфорд, Шону Пенну и Виви Нево.

Что известно о личной жизни Брэда Питта

В 2000 году он женился на звезде "Друзей" Дженнифер Энистон. Их брак продержался до 2005 года. Ходили слухи, что причиной разрыва стала Анджелина Джоли, с которой у Питта возник роман во время совместных съемок.

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Пара долго противилась, но в 2006 году влюбленные открыто сообщили о своем романе. Скрывать было невозможно, так как Джоли уже ждала от Брэда ребенка. 2008 год подарил паре двойню, а в официальный брак они вступили только в 2014 году. Однако длилось счастье недолго, и уже в сентября 2016 года пара подала заявление о расторжении брака.

Напомним, звезда "Друзей" Дженнифер Энистон подала в суд на Брэда Питта.

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