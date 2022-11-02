Голливудская актриса требует от не менее известного бывшего мужа 100 миллионов долларов (почти 4 миллиарда гривень).

Звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон намерена отсудить у бывшего мужа 100 миллионов долларов (почти 4 миллиарда гривень). Разногласия с Брэдом Питтом возникли на фоне его решения продать продюсерский центр "Plan B", который они основали и вели вместе с Энистон. Однако Питт решил выставить его на продажу, не уведомив экс-супругу. Об этом сообщает издание Heat World, ссылаясь на слова своего инсайдера, приближенного к звездам.

"Дело не только в деньгах. Для Джен не менее важны принципы. Суть в том, что она была одним из создателей и основателей Plan B. Хотя формально он перешел к Брэду, она не получила ничего похожего на заслуженное признание за то, что работала над его созданием с самого начала. К тому же она выступала как фактический консультант в течение многих лет, когда Брэду нужно было подбросить идеи для проектов или принять решение о крупных инвестициях", - цитирует издание слова своего источника.

Теперь актриса хочет получить признание себя соавтором проекта "Plan B" и материальную компенсацию. Звезда считает, что это капля в море по сравнению с тем, сколько Питт получит от продажи продюсерского центра.

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"Джен все еще заботится о Брэде и не говорит о нем ничего плохого. Но подобный инцидент является жестоким напоминанием о том, что у них есть проблемы, на которые она жаловалась все эти годы. Если Брэд хочет поступить правильно по отношению к Джену, он залезет в свой карман и выпишет ей чек на 100 миллионов долларов, что будет каплей в море, если эта продажа состоится", - добавил инсайдер издания.

Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Пара познакомилась в 90-х, а свадьбу сыграла в 2000. Их считали одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде, однако в 2004 году поклонники были шокированы новостью об их расставании.

Выяснилось, что всему виной роман Питта с Анджелиной Джоли, вспыхнувший на съемках фильма "Миссис и мистер Смит". Известно, что даже после развода Энистон и Питт сохраняли дружеские взаимоотношения и были партнерами по бизнесу.

Напомним, Дженнифер Энистон не могла сниматься в кино из-за развязанной Россией войны.

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