Сам музыкант также подтвердил, что сейчас передвигается на кресле колесном.

Вокалист известной группы Black Sabbath и британский музыкант Оззи Осборн, который впервые за 20 лет в июле выступит с оригинальным составом группы, больше не может преодолевать большие дистанции самостоятельно. Знаменитости все сложнее ходить из-за болезни Паркинсона, которую у него диагностировали в 2020 году.

Об этом сообщила жена артиста Шэрон Осборн в комментарии для издания The Sun. По ее словам, концерт Black Sabbath, запланированный на 5 июля этого года, станет последним для ее мужа. На этом он завершит концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. В то же время, заверила Осборн, болезнь не повлияла на голос ее любимого, он до сих пор такой же, как и раньше.

"Он очень рад возможности вернуться (на сцену - УНИАН) и очень эмоционально это воспринимает. Болезнь Паркинсона - прогрессирующее заболевание, и состояние человека, который им страдает, нельзя стабилизировать. Болезнь повлияла на разные части его организма, в частности на ноги, но его голос такой же красивый, как раньше", - отметила Шэрон.

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Сам музыкант в интервью радиостанции SiriusXM подтвердил, что ему сложно ходить, поэтому он передвигается на кресле колесном. Оззи позитивно настроен и, несмотря на болезнь, гордится тем, чего он достиг за время своей карьеры.

"Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, что мне пришло в голову во время праздников? Как бы я ни ныл, я по-прежнему жив. Хоть я и жалуюсь, что не могу ходить, я понимаю, что множество людей не сделали и половины того, чего сделал я, и уже умерли", - поделился своими мыслями звезда сцены.

К слову, на концерте, который состоится в июле на родине группы - Бирмингеме - появится оригинальный состав коллектива, в частности, вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Хизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Сначала с сольным выступлением на сцене появится 76-летний "крестный отец гэви-метала", а позже к нему присоединятся его коллеги.

Напомним, ранее в Лас-Вегасе подстрелили экс-гитариста Оззи Осборна. Это произошло, когда музыкант находился на прогулке с собакой.

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