Рассказываем, какая сумма нужна известным украинцам для того, чтобы комфортно жить.

Существует мнение, что звезды - люди, у которых бесконечное количество денег, и свои финансы они не считают. Но некоторые артисты готовы с этим поспорить - они утверждают, что живут довольно скромно. Рассказываем, какая сумма нужна Ксении Мишиной, Позитиву, Анатолию Анатоличу и другим для того, чтобы покрыть все свои потребности в течение месяца.

Ксения Мишина

Звезда сериала "Крепостная" недавно рассказала, что на жизнь она тратит около 70 тысяч гривень ежемесячно. Так, на аренду жилья у нее уходит примерно 20-25 тысяч гривень, на содержание и заправку автомобиля - около 20 тысяч, на продукты - 10 тысяч. Еще 10 тысяч гривень идет на оплату коммунальных услуг.

Актриса поделилась, что сейчас у нее почти нет заработков - съемки уже не такие активные, как до полномасштабной войны, а небольшой интернет-магазин приносит копейки.

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"Как дальше, я не знаю. У меня есть какие-то деньги, которые я заработала, которые где-то у меня лежат. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет", - рассказала Мишина.

Анатолий Анатолич

Украинский телеведущий рассказал прессе, что на супругу, детей и собственные потребности он тратит около 100 тысяч гривень ежемесячно.

"Дорого. Со школой это больше, потому что я плачу за французскую школу, это платная школа. Но это такой хитрый план, что мы сейчас платим, чтобы они потом с болонским дипломом могли бесплатно учиться, например, в Париже", - говорил Анатолич.

Позитив

Экс-участник группы "Время и стекло" с началом полномасштабной войны лишился заработка. У него были небольшие сбережения, но все они ушли на жизнь еще в прошлом году. Чтобы выжить, он даже продал свою машину, но и это не особо улучшило ситуацию. Сегодня на жизнь Позитив тратит около 20 тысяч гривень в месяц. Где именно он их зарабатывает - неизвестно.

Маша Полякова

Старшая дочь Оли Поляковой, которая сегодня живет и учится в Великобритании, тратит на жизнь около 45 тысяч гривень. Эти средства ей дают родители, однако в недавнем интервью Маша рассказала, что у нее есть молодой человек, который также берет на себя некоторую часть расходов. Например, он отвез ее на уик-энд в Париж и полностью оплатил это сам.

Алекс Топольский

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" сейчас живет на Бали. Бизнесмен, привыкший к роскоши, совершенно не экономит на своих потребностях. Так, на аренду виллы у Топольского уходит 5-7 тысяч долларов в месяц - это 180-260 тысяч гривень. Еще около 600 долларов (23 тысячи гривень) уходит на еду. Примерно в такую же сумму обходятся спортзал, спа, заправка байка и бассейн.

Напомним, Лобода нарвалась на критику из-за концерта в Киеве.

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