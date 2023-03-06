Он пользуется услугами горничной и повара.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский с начала полномасштабного российского вторжения выехал на Бали. Он там живет уже больше года и, судя по всему, возвращаться пока не планирует.

Так, в инста-сториз он похвастался, что может обеспечить себе достойную жизнь у океана. Он добавил, что много работает, поэтому в бытовых вопросах ему помогают специально обученные люди.

"По поводу еды, несколько раз в неделю приходит повар и готовит разные блюда на несколько дней. Или заказываю доставку. Относительно уборки приходит горничная 4 раза в неделю. Это тоже очень доступно. У меня все супер автоматизировано, чтобы не тратить время", - сказал Топольский.

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Он добавил, что арендует виллу за 5-7 тысяч долларов в месяц, на еду у него уходит 600 долларов, на байк - 170, на спортзал - 80, на спа, сауну, массаж - 200, а рестораны ему обходятся в 500 долларов.

Чем известен Алекс Топольский

Он стал главным героем шоу "Холостяк". В финале он выбрал модель Катю Лозовицкую, однако уже через месяц они расстались.

Финалистка проекта Саша Мудрая неоднократно говорила, что в начале большой войны Алекс звал ее к себе на Бали, но она отказалась.

Недавно стало известно, что бизнесмен родом со Львова встретил свою любовь. При этом имени девушки он не назвал.

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