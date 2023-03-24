Сейчас она живет в Лондоне.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой в начале полномасштабного российского вторжения выехала за границу, где уже поступила в университет. По ее словам, жизнь в Лондоне не из дешевых.

В интервью Славе Демину 18-летняя Маша рассказала, что родители дают ей деньги на питание, проезд, общежитие и прочее, а вот на карманные расходы ей приходится зарабатывать самостоятельно.

Полякова-младшая добавила, что в целом на жизнь в Лондоне она тратит по 45 тысяч гривень ежемесячно.

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"Здесь на меньшую сумму просто невозможно выжить. Я живу в общежитии, его тоже нужно оплачивать. Но у меня очень хорошо сложилось, что я поступила на бесплатную программу для украинцев, поэтому у меня все круто с этим. Где-то зарабатываю. Реклама в Stories. Если я хочу потусить, то мне родители не дают. Но они мне дают на еду, на транспорт и так далее", - отметила девушка.

Из-за высоких цен за границей Маше пришлось отказаться от такси, хотя в Киеве она вообще не ездила на общественном транспорте. Также она сократила количество походов в магазины.

"У меня все идет на еду и на транспорт. С одежды за все время, что я здесь, купила два свитера и джинсы, потому что старые порвались. Через две недели у меня каникулы, и я поеду в Украину на месяц", - призналась Маша.

Напомним, ранее Маша Полякова сообщила, что пять дней провела в больнице.

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