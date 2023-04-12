Звезда "Крепостной" назвала статьи расходов, и поделилась, откуда сейчас ей поступают средства.

Украинская актриса Ксения Мишина в интервью со Славой Деминым поделилась подробностями своего финансового положения. Звезда призналась, что сейчас она живет на деньги, заработанные в довоенное время.

Также у нее есть магазин с шампунями, но он приносит не очень много, поэтому Ксения планирует провести в нем реорганизацию - это тоже повлечет немалые расходы.

Мишина, отвечая на вопрос о своих расходах, сказала, что на аренду жилья у нее уходит примерно 20-25 тысяч гривень, на содержание и заправку автомобиля - около 20 тысяч, на продукты - 10 тысяч. На оплату коммунальных услуг она тратит около 10 тысяч гривень. В сумме ее расходы составляют около 70 тысяч гривень.

Женщина рассказала, что пока что ей хватает заработанных средств, однако как будет дальше - она не знает, ведь с начала полномасштабной войны доходы артистов существенно снизились.

"Как дальше, я не знаю. У меня есть какие-то деньги, которые я заработала, которые где-то у меня лежат. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет", - резюмировала Ксения Мишина.

Также УНИАН писал, что Ксения Мишина призналась, почему навсегда попрощалась с отцом своего сына.

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