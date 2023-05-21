Лобода выступит в Киеве / фото instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода нарвалась на критику в соцсетях из-за того, что она анонсировала в Киеве благотворительный концерт, в котором, вероятно, будет исполнять свои русскоязычные хиты. Пользователи соцсетей оставили ей много гневных комментариев, пытаясь донести, что это цинично и неуместно.

Реакция соцсетей

  • "Деньги не пахнут? Снова "русский мир" сюда тянете?"
  • "Это после речей про "один народ" она в Киев с концертом приехала?"
  • "Может еще Филю [Киркорова] и Лепса пригласим?"
  • "Как такое может быть? Человек, который "маленькие люди" и "один народ" теперь будет выступать в Киеве! Вы сошли с ума?!"

Тут же массово появились "защитники" Лободы, которые попытались перекрыть поток негатива тем, что перечисляли ее достижения. В сети предположили, что это - боты, работающие на заказ, поскольку разные "люди" писали идентичные комментарии. 

Видео дня

Выступление Лободы в Киеве

Недавно певица обнародовала афишу концерта в украинской столице. Она планирует провести мероприятие 25 августа 2023 в 18:00. Как сказано на постере, концерт несет благотворительную цель.

Афиша Лободы / Фото - instagram

Напомним, Кошевой объяснил, почему не верит "патриотизму" Лободы.

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