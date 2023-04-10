Шоумен даже назвал цифру и не стал скрывать, на что идут деньги.

Ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько ему нужно денег в месяц. Шоумен признался, какую сумму он тратит на свою семью, а также пожаловался на цены.

"Дорого. Со школой это больше, потому что я плачу за французскую школу, это платная школа. Но это такой хитрый план, что мы сейчас платим, чтобы они потом с болонским дипломом могли бесплатно учиться, например, в Париже", - рассказал Анатолич в подкасте "Олега френды".

По словам шоумена, он тратит немало средств, ведь у него трое детей. Анатолич заметил, что много денег приходится отдавать за бензин, еду. Даже подгузники нынче дорогие, жалуется шоумен.

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"Трое детей-более 100 тысяч (в месяц - УНИАН) точно, гривень", - назвал сумму Анатолич.

Иногда он тратит даже больше. По словам Анатолича, бывают месяцы, когда ему нужно 120 тысяч гривень. Однако это без путешествий, с ними еще дороже. Сейчас его дети не хотят куда-то ездить, поэтому шоумен радуется, ведь экономит и не тратит на поездки.

"Мне хватает, чтобы мои дети ходили в хорошую школу, ели хорошую еду", - отметил Анатолич и добавил, что также он тратит немало средств на содержание своих собак. По словам шоумена, примерно 10 тысяч гривень в месяц ему приходится выделять на своих домашних животных.

Кто такой Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич-шоумен и ведущий. Он работает на радио и телевидении. Анатолич был ведущим "Сніданку з 1+1", "Голосу країни". Кроме того, он берет интервью у известных людей и имеет свой канал на YouTube.

Анатоличу 38 лет. Он женат, его избранница-бизнесвумен Юлия Бойко. Она родила ему трех дочерей. Артист активно поддерживает информационную войну и осуждает российскую агрессию.

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