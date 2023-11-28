Для него требуют более жесткого наказания.

Киевская прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

24 ноября суд назначил Ступке наказание в виде ограничения свободы на 3 года и лишил водительских прав на 8 лет, однако прокуратура с этим постановлением не согласна.

Прокуратура требует лишить актера свободы сроком на три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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Отмечается, что прокуратура уже подала в суд апелляционную жалобу на приговор.

ДТП с Остапом Ступкой

В апреле 2023 года Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП. Он врезался в припаркованное авто, в котором находился водитель. Мужчина получил немало травм, а сам Ступка не пострадал.

Впоследствии Ступку отправили на ночной домашний арест. Во время суда актер называл аварию "фатумом" и говорил, что раскаялся. В июне домашний арест Ступке продлили. Актер обещал возместить потерпевшему физический ущерб.

Однако пострадавший в аварии мужчина заявил, что актер его "обманул" и якобы не компенсировал все расходы. Сам Ступка обвинения отрицает.

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