Пара почти год в отношениях.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который ранее намекал на свадьбу с новой возлюбленной, рассказал, когда все же планирует официально оформить отношения с Юлией.

Мужчина отметил, что сейчас у них все хорошо. Влюбленные живут вместе, однако пока не спешат делать свадьбу.

"Нам сейчас некуда спешить. А как Бог даст, то, конечно, распишемся. Сейчас надо прежде всего на ноги встать, а потом уже думать о женитьбе. Как сказала Юлина прабабушка: "Сам Бог меня послал к ней", потому что познакомились мы на Пасху", - сказал Ступка интервью изданию OBOZ.UA.

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Актер также впервые рассказал, что у его избранницы есть двое детей от предыдущих отношений.

"Старшему сыну Юли будет уже 18 лет, он живет в Европе. Максим - профессиональный спортсмен, с самого детства занимается большим теннисом. Уже выиграл множество турниров и, надеемся, очень скоро станет чемпионом в этом виде спорта. А Марку недавно исполнилось 3 года. Моей Богданке в апреле будет 7", - добавил Дмитрий.

Что известно о личной жизни Дмитрия Ступки

Актер Дмитрий Ступка был семь лет в браке с ведущей Полиной Логуновой. У них родилась общая дочь Богдана. В 2022 году пара сообщила о разводе, однако причину завершения отношений не называла.

Летом 2023 года Дмитрий впервые показал в сети новую девушку ЮлиюКалабишку. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины она уехала в Америку. Известно, что избранница Ступки является владелицей бренда одежды и певицей.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка ответил, как реагирует на хейт об отсутствии в Украине во время войны.

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