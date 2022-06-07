По словам ведущей, война их объединила.

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, как война изменила ее отношения с мужем Юрием Горбуновым. По ее словам, в первые недели вторжения они были очень взволнованы.

"Конечно, мы все переживали по-разному, у всех было разное эмоциональное состояние, и мы, как и большинство семей, в первые недели были в телефонах. Смотрели новости, просыпались ночью, было какое-то оцепенение. Все мы, должно быть, превратились в такие остроконечные комки нервов. Первые недели мы даже не обсуждали, что будем делать. Просто понимали, что нужно помогать, делать так, чтобы дети были в безопасности, это стало нашим общим семейным фронтом. Даже не сговариваясь, делали какие-то вещи, дополняя друг друга", - сказала ведущая в интервью "КП в Украине".

Она добавила, что война все же объединила их с мужем: "Нас война еще больше объединила, сплотила и показала, что только вместе мы сможем сделать больше. Когда один стоит за спиной другого – это самое главное. Не зря же говорят - и в беде, и радости".

Напомним, ранее Катя Осадчая рассказала, каким увидела свой дом после трех месяцев войны.

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