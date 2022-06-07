Ведущая переживала, что может не вернуться в свой дом.

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что 24 февраля 2022 года вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми выехала из своего пригородного дома, поскольку он находится возле воинской части.

Когда она покидала свой дом, подумала, что может никогда туда не вернуться. Но через три месяца после начала войны она все же вернулась домой и увидела дом таким, каким его и оставляла.

"Юра вернулся гораздо раньше, поубирал. Выжили абсолютно все домашние цветы, которые никто не поливал. И это было для нас, наверное, самым большим удивлением - как они, несмотря ни на что, стойко держались. Ощущение дома абсолютно ни с чем не сравнимо. Это родное, твое. Наш дом цел. К сожалению, не всем так повезло. Поэтому, с одной стороны, это внутренняя щемящая радость, что тебе есть куда прийти, с другой - ты сразу представляешь, как тысячи людей не могут вернуться домой, как они собирают обломки своих зданий", - поделилась Осадчая в интервью "КП в Украине".

Напомним, ранее Осадчая рассказала, что Киркоров посоветовал Лорак молчать о войне в Украине.

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