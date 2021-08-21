За три дня до этого певица дала первый за семь лет концерт в Украине.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая на днях выступила в Одессе, отправилась в Россию на фестиваль "Новая волна".

Фото с красной дорожки фестиваля Лорак опубликовала в своем Instagram.

Для мероприятия исполнительница выбрала ослепительный белый брючный костюм. Лорак изящно позировала для объективов фотокамер в пиджаке оверсайз и брюках палаццо.

"Прекрасный вечер", – подписала она фото.

"Невероятная дива", "Украина ждёт", "Нежный образ", "Настоящий бриллиант", "Вам так идёт белый цвет", "Очень красивая", "Вы были на высшем уровне, восхищение", "Наша идеальная", "Какой же образ красивый", – отреагировали поклонники в комментариях.

Как известно, всего за несколько дней до этого, 16 августа, Ани Лорак выступила в Одессе с первым за семь лет концертом в Украине.

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Автор: Катерина Шварц