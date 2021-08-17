Лорак выступила в Одессе / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак 16 августа дала концерт в Одессе, на котором собрала аншлаг.
Так, на концерте певица исполнила несколько песен на украинском языке, а все остальные - на русском. Как только звезда вышла на сцену, то сразу сказала, что рада провести этот вечер с украинцами.
Сегодня же Лорак опубликовала в Instagram пост, в котором сказала, что вчера на концерте она была единым целым со своими поклонниками.
"Вчера мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! Сегодня повторим", - написала Лорак.
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