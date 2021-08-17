На концерте у Лорак был аншлаг.

Опальная певица Ани Лорак 16 августа дала концерт в Одессе, на котором собрала аншлаг.

Так, на концерте певица исполнила несколько песен на украинском языке, а все остальные - на русском. Как только звезда вышла на сцену, то сразу сказала, что рада провести этот вечер с украинцами.

Сегодня же Лорак опубликовала в Instagram пост, в котором сказала, что вчера на концерте она была единым целым со своими поклонниками.

"Вчера мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! Сегодня повторим", - написала Лорак.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич