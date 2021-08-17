В ходе выступления певица исполнила несколько песен на украинском языке.

Опальная украинская певица Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине.

Концерт исполнительницы прошел 16 августа в Одессе в клубе "Итака".

"Полный зал! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами", – написала Лорак в своем Instagram перед выступлением.

А выйдя на сцену, певица отметила, что очень долго ждала встречи с украинскими фанатами:

"Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам".

В ходе выступления Лорак исполнила несколько песен на украинском языке.

В целом концерт прошел спокойно, без каких-либо протестных акций, несмотря на критику и угрозы накануне. Певица собрала полный зал людей. Чтобы попасть на концерт, фанаты исполнительницы выстраивались в очереди на входе в клуб.

Ани Лорак – концерт в 2014 году в Одессе пытались сорвать

Семь лет назад Ани Лорак выступала в одесском клубе "Ибица", и ее концерт пытались сорвать протестующие.

Тогда правоохранители разогнали толпу, применив резиновые дубинки. Несколько активистов задержали.

Автор: Катерина Шварц