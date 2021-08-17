Опальная украинская певица Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине.
Концерт исполнительницы прошел 16 августа в Одессе в клубе "Итака".
"Полный зал! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами", – написала Лорак в своем Instagram перед выступлением.
А выйдя на сцену, певица отметила, что очень долго ждала встречи с украинскими фанатами:
"Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам".
В ходе выступления Лорак исполнила несколько песен на украинском языке.
В целом концерт прошел спокойно, без каких-либо протестных акций, несмотря на критику и угрозы накануне. Певица собрала полный зал людей. Чтобы попасть на концерт, фанаты исполнительницы выстраивались в очереди на входе в клуб.
Ани Лорак – концерт в 2014 году в Одессе пытались сорвать
Семь лет назад Ани Лорак выступала в одесском клубе "Ибица", и ее концерт пытались сорвать протестующие.
Тогда правоохранители разогнали толпу, применив резиновые дубинки. Несколько активистов задержали.