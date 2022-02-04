Певица перекрасилась в брюнетку.

Популярная американская певица Билли Айлиш восхитила фанатов очередной сменой прически.

Новое фото исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Она вернулась", – подписала Билли снимок.

Еще два месяца назад Айлиш была блондинкой, когда решила перекраситься в шатенку. Теперь же певица вернулась к своему ранее привычному образу брюнетки.

На данный момент ее пост набрало уже более 9,2 миллиона лайков и 72,5 тысячи комментариев, большинство из которых пестрят комплиментами и восторженными смайлами.

"Мой любимый цвет волос", "Любовь моей жизни", "Возвращение в 2019", "О мой Боже, Билли", "О Боже", "Так прекрасна", "Она вернулась", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеИзвестный порноактер поддержал Билли Айлиш после ее неожиданного "каминг-аута"Напомним, в мае 2021-го Билли Айлиш впервые разделась до белья для глянца. Она снялась в откровенной фотосессии для Vogue.

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