Известная американская певица Билли Айлиш снялась в откровенной фотосессии для глянца.

Читайте такжеБилли Айлиш с новой прической удивила сеть резким перевоплощением (фото)Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Мне нравятся эти фотографии,.. Делай все, что хочешь, когда хочешь. На**й все остальное«, – подписала она один из снимков.

На фото она предстает в стиле пин-ап на обложке июньского Vogue UK.

Фанаты, мягко говоря, шокированы и удивлены, потому что никогда не видели ее в подобном образе.

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Автор: Катерина Шварц