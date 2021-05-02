Билли Айлиш / фото instagram.com/billieeilish
Известная американская певица Билли Айлиш снялась в откровенной фотосессии для глянца.
Читайте такжеБилли Айлиш с новой прической удивила сеть резким перевоплощением (фото)Фото она опубликовала в своем Instagram.
«Мне нравятся эти фотографии,.. Делай все, что хочешь, когда хочешь. На**й все остальное«, – подписала она один из снимков.
На фото она предстает в стиле пин-ап на обложке июньского Vogue UK.
Фанаты, мягко говоря, шокированы и удивлены, потому что никогда не видели ее в подобном образе.
Билли Айлиш / фото instagram.com/billieeilish
Билли Айлиш / фото instagram.com/billieeilish
Билли Айлиш / фото instagram.com/billieeilish
Вас также могут заинтересовать новости
- Оля Полякова призналась, что Меладзе предлагал ей интим
- Константин Меладзе проговорился и рассекретил имя новорожденной дочери своего брата
- Катя Осадчая ждет третьего ребенка (видео)
- Шарлотте - 6 лет: королевская семья опубликовала новый портрет принцессы
- Отец Бритни Спирс заявил, что у нее слабоумие
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram