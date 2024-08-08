Он заявил, что певица никому не нужна в РФ.

На фоне слухов, что российская певица Алла Пугачева якобы собирается дать большой сольный концерт в РФ, путинист Сергей Соседов сделал неожиданное заявление.

Не секрет, что он долгое время был поклонником артистки. Однако после того, как Пугачева осудила кровавую политику Кремля и уехала из страны-агрессора с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль, Соседов резко критикует примадонну.

"Никакая она давно уже не артистка. Никому не нужна, давно о ней забыли. Никаких ее концертов больше не будет в России, кроме корпоративных. Есть такие дураки-бизнесмены, которые бросают деньги на ветер. Сегодня пригласить Пугачеву на корпоратив - именно это и сделать. Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму", - заявил путинист в росСМИ.

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А после того, как Галкин опроверг информацию о сольном концерте Аллы Борисовны в РФ, Сергей выдал бред о состоянии здоровья Пугачевой.

"Почему Галкин за нее говорит? Она не в силах, она больна, она больной человек, это знают все, кто с ней общался. Не секрет, что она еле-еле дышит практически и еле говорит. Какое там вообще пение? Она фонограммы даже записывать уже не может", - подчеркнул Соседов.

Сама примадонна пока не комментировала слова сторонника диктатора.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева просила, чтобы ее, как и мужа Максима Галкина, признали "иноагентом" в стране-агрессоре. Однако Минюст РФ отказался это делать.

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