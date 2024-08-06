Алла Пугачева даст большой сольный концерт в России, - росСМИ

Сообщается, что артистка планирует приехать в Россию.

Российские СМИ сообщают, что сейчас певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену и дать большой сольный концерт в стране-агрессора.

Как говорится в Telegram-канале Mash, сама артистка пока не делали никаких анонсов, однако пропагандисты пишут, что она планирует вернуться в Москву, откуда уехала в начале полномасштабной войны вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми.

Mash утверждает, что это будет недельный визит в конце августа. Пугачева вместе с командой якобы рассматривает площадки для своего будущего концерта.

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По данным источников "Московского комсомольца", артистка может посетить Россию с детьми Лизой и Гарри.

В соцсетях есть информация о том, что Пугачева также хочет разобраться, почему с Галкина в течении двух лет не могут снять статус "иноагента".

Напомним, ранее Пугачева просила, чтобы и ее признали "иноагентом". При этом Минюст РФ отказался это делать. В последний раз примадонна была в России в ноябре 2023-го, когда ее особняк осаждали журналисты. Тогда певица записала в РФ песню.

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