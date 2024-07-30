Некоторые россияне требовали наказать Примадонну за ее поддержку украинцев.

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая в начале полномасштабной войны выехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из РФ в Израиль, не признали иноагентом в стране-агрессоре.

В марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал, что Пугачеву стоит наказать за поддержку украинцев и дать статус "иноагента" в России. Однако на днях Министерство юстиции РФ не нашло для этого оснований.

"Сейчас в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей признания иноагентом", - заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

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Что известно о статусе "иноагента" у Галкина

Интересно, что ранее статус "иноагента" за якобы "получение иностранного финансирования" дали ее мужу-юмористу Галкину. В 2023 году мужчина подал иск в суд, чтобы его забрали из этого списка, но судьи отказали.

После этой новости и сама Пугачева отмечала, что не против быть в перечне вместе с мужем и писала об этом так:

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, потому что я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и отягощают жизнь наших граждан".

Напомним, ранее певица Алла Пугачева призвала друзей и коллег-россиян уехать из РФ.

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