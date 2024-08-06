Галкин отреагировал на то, что Пугачева якобы выступит в России: 'С чего они взяли?'

Он назвал эту информацию фейком.

Российский шоумен Максим Галкин, который всячески осуждает полномасштабную войну в Украине и давно не живет в стране-агрессоре, прокомментировал информацию пропагандистов о том, что Алла Пугачева планирует вернуться в Москву и дать большой сольный концерт.

На своей странице в Instagram он заявил, что это абсолютный фейк. Галкин говорит, что примадонна не планирует приезжать в Россию, где, к слову, после ее отъезда в Израиль ее начали жестко хейтить за осуждение большой войны в Украине.

"Выдумки от начала и до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер?" - поинтересовался у поклонников Галкин.

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Он добавил, что действительно уже два года пытается снять с себя статус "иноагента" в РФ, однако это не значит, что после этого он вернется на родину и продолжит вести там активную концертную деятельность.

"Почему отстаивание правды в разных инстанциях воспринимается как желание продолжить работу в России?" - добавил шоумен.

Напомним, ранее Пугачева просила, чтобы и ее признали "иноагентом". При этом Минюст РФ отказался это делать.

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