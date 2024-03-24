Она давно познакомилась с возлюбленным.

Украинская певица родом из Боливии Мишель Андраде откровенно рассказала о своем новом избраннике.

Долгое время девушка не приоткрывала завесу личной жизни, однако все же решила поделиться некоторыми подробностями. Оказалось, что ее бойфренд не из шоу-бизнеса.

"Он из банковской сферы. Это очень круто, когда ты творческий человек и у тебя есть любимый, который достаточно творческий, но у него работа другая. Например, если есть выходные и ты можешь встретиться с друзьями - он может организовать все. Даже до салфеток", - сказала певица в программе "Вихідний 2.0".

И хоть возлюбленный разбирается в финансах и даже предлагает свою помощь, Андраде не просит у него денег на собственную карьеру.

"Я не просила у него деньги на творчество. Он может предлагать, но я не хочу, мне не нравится. Почему? Потому что я хочу чувствовать свою самостоятельность и понимать сама цену работы", - объяснила девушка.

Имя своего парня Мишель не называет, однако добавила, что познакомились они давно. Инициатором знакомства была ее мама, которой она очень доверяет и прислушивается к мнению.

Напомним, ранее Мишель Андраде прокомментировала разрыв сотрудничества с Потапом и Ириной Горовой. Она решилась уйти с лейбла, потому что думала, что продюсеры ее не понимают.

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