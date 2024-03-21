Андраде говорит, что порой с Потапом трудно разговаривать.

Украинская певица родом из Боливии Мишель Андраде рассказала, что за время полномасштабного российского вторжения виделась с Потапом всего один раз, и то эта встреча была случайной.

Как она сказала в интервью "Радіо Промінь", их общение было очень странным. Поэтому ей показалось, что они больше никогда не будут друзьями.

"Мне кажется, что он очень энергетический человек. Иногда трудно с ним говорить, если честно. Я его встретила только однажды после полномасштабного вторжения, это была довольно непонятная встреча. Как будто было все хорошо, но все равно я чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями. Я не стану загадывать, но просто вот так", - поделилась Мишель.

Стоит отметить, что Мишель Андраде много лет была подопечной Потапа. Именно благодаря продюсеру об артистке узнали широкие массы. Вместе с ним она выпустила такие хит как "Hasta La Vista", "Не знаю", "Musica", "Хватит свистеть" и другие.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов сообщил о разводе Насти Каменских и Потапа. Он сказал, что у артистки уже есть новый молодой человек, с которым она живет в Испании, а Потап, как он говорит, сходит с ума по бывшей подружки Насти - Анне Андрийчук.

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