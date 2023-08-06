Год назад певица стала самостоятельной артисткой и ушла из лейбла.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала, почему прекратила сотрудничество с Потапом и его бывшей женой Ириной Горовой. Артистка ушла с лейбла, потому что думала, что продюсеры ее не понимают.

"Бизнес - это бизнес, а есть творчество, шоу-бизнес. Это неотъемлемые части... Мы начали расходиться во мнениях, а потом мне было тесно, потому что они очень много делали для меня, но просто я не чувствовала этого. Потому что я не знала все вот эти процессы, и когда мы разошлись, я почувствовала себя намного свободнее. У меня появились крылья... Я думала, что мы разойдемся гораздо хуже, но просто уже была война, никто не хотел ссориться", - призналась Андраде в интервью для Gloster FM.

Певица не жалеет о разрыве отношений с лейблом. Она считает, что все это - важный опыт. Андраде вспоминает, что в начале сотрудничества ей было примерно 18 лет, поэтому она была инфантильной и не все понимала.

"Для меня было более неудобно о творчестве, о музыке, которую я хотела выпускать. И мне не давали это делать. Я понимаю сейчас, почему, но тогда мне казалось, что просто они меня не понимают. Это реально очень инфантильно, как родители и дети. В какой-то момент я, когда осталась без них, и я выпустила несколько своих песен, поняла, что есть творчество для себя, а есть бизнес, который надо создавать, потому что это твой заработок. Поэтому я поняла их", - добавила певица.

Андраде удалось уйти без скандалов. Впрочем, сейчас артистка общается только с Позитивом. Другие люди из команды лейбла, как отмечает певица, заняты своими делами.

"Сначала все было классно, все было норм, у нас была крутая семья... Реально был такой момент когда мы очень круто общались, был симбиоз: Ира (Горовая - УНИАН) более жесткая, а Потап - мой творческий друг", - пояснила Андраде.

Она совсем не обижается на бывших продюсеров. По мнению певицы, Горовая умеет отделять бизнес от эмоций, а потому не стала устраивать скандалов. Однако Потап, как считает Андраде, на нее обижается.

"С Потапом другая история, он творческий человек... Мне кажется, что он обиделся на меня, потому что он вложил свое сердце и свои деньги... Мне кажется, что он до сих пор держит какую-то обиду внутри", - рассказала Андраде.

Кто такая Мишель Андраде

Андраде - певица и телеведущая украинско-боливийского происхождения. Звезде 26 лет, она родилась в Боливии. В 2013 году артистка участвовала в шоу "Х-фактор", там ее заметил продюсер и рэпер Потап. Он пригласил ее на лейбл MOZGI. Во время сотрудничества с продюсером и его бывшей женой певица выпустила немало популярных песен, таких как "Amor","Хватит свистеть", "Musica" и "Таю".

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