Сейчас женщина проходит лечение.

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, что ее мама уже очень долго страдает от болезни. Как рассказала знаменитость в интервью "Люкс ФМ", долгое время ее родительнице не могли поставить диагноз.

Только после того, как ее мама переехала в Англию, ей смогли таки поставить диагноз. Как оказалось, у женщины аутоиммунная болезнь.

"Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить слишком долго диагноз", - рассказала певица.

Полякова добавила, что ее мама сейчас проходит лечение в Англии. К счастью, оно бесплатное.

Судя по всему, женщина хорошо себя чувствует, потому что на выходных забирает свою младшую внучку Алису со школы.

Напомним, ранее Ксении Мишиной сделали операцию. С чем было связано хирургическое вмешательство - неизвестно, однако актриса находилась под общим наркозом, а затем ее перевели в палату.

Сейчас с ней все хорошо. Она уже вернулась домой и продолжает вести активную деятельность.

Вас также могут заинтересовать новости: