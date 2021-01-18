Певица отдыхает с семьей на Мальдивах.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха на Мальдивах.

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На снимке она позирует в темном раздельном купальнике. Благодаря такому пляжному образу видно идеальную фигуру Поляковой. Стоит отметить, что Полякова обладательница длинных и стройных ножек. Волосы певица распустила, и они красиво развеивались.

Интересно, что такие фото Оля запостила в честь своего дня рождения. Сегодня, 18 января, певице исполнился 41 год.

"Спасибо!!! За тёплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем что делается, а будь что будет! Спасибо всем! С днём рождения меня", - написала Оля.

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Автор: Диана Могилевич