Артистка поможет ученым и врачам бороться с дезинформацией о COVID-19, пандемии и вакцинации.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и общественная организация INSCIENCE запустили проект #проковід. В рамках #проковід ученые и врачи делятся на своих страницах в Instagram только проверенной информацией о коронавирусе, вакцинации, медицине и науке, разоблачая многочисленные фейки, вбросы и неправдивые слухи. Партнером Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по этому проекту стала Оля Полякова.

Читайте такжеОбнаженная Alyona Alyona скопировала образ известной актрисыПевица присоединилась к проекту как партнер, чтобы усилить голоса команды экспертов #проковід, учёных, врачей и популяризаторов науки.

На протяжении апреля Оля Полякова в своем Instagram, за которым следит больше 2,5 миллиона подписчиков, проведет несколько эфиров с экспертами #проковід, а также будет публиковать посты, сториз и викторины на тему COVID-19, пандемии и вакцинации. Именно с помощью артистки люди смогут задать специалистам волнующие их вопросы и получить компетентные ответы в прямых эфирах с Поляковой, а также на личных страницах экспертов в Instagram.

Эфиры Оли Поляковой с учеными и врачами пройдут в рамках «ПоляВидения» — авторского телевидения певицы в онлайне, которое с момента запуска в прошлом году посмотрели более 85 миллионов раз.

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Автор: Иван Бойко