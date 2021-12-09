Певица появилась на премии "Музична платформа" в образе, который не понравился ее поклонникам.

Украинская певица Оля Цибульская пришла на премию "Музична платформа" в бежевом образе - блузке, корсете, подчеркивающем талию и грудь, а также в полупрозрачных штанах с шелковыми рюшами.

Под такой "лук" звезда надела бежевые лодочки на высоком каблуке и украсила свою прическу заколкой с цветами.

"Этот "лук" явно не ваш", "Снимите это немедленно", "Увы, одежда открыла все, что нужно спрятать", "Ужас ужасный", "Вам в этом некрасиво", "Брюки все портят", "Изуродовали свой вид. Вам нужно сменить стилиста", "Странные штаны, белье видно", - пишут пользователи сети в комментариях.

Отметим, на премии "Музична платформа" Оля Цибульская получила статуэтку за песню "Я не плачу", которую выпустила в 2021 году.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась мужу в "измене" с Максом Барских.

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Автор: Диана Могилевич