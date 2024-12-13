Актриса рассказала, что дочь интересуется дизайном.

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась подробностями о творческих амбициях своей 22-летней дочери Анны Борисюк. В недавнем интервью актриса рассказала, что Анна, кроме актерской деятельности, серьезно задумывается о создании собственного бренда одежды. Об этом актриса в комментарии "Утро в большом городе".

Ольга Сумская отметила, что ее дочь имеет большой талант к актерству и уже успела сыграть в нескольких спектаклях, даже выходя на одну сцену с матерью. Однако, Анна не ограничивается только актерской карьерой. Она активно интересуется модой и дизайном одежды, и мечтает о собственном бренде.

"Она ищет себя. Возможно, еще какая-то профессия (кроме актерства - прим. ред.). Пока что стартап в сфере моды. У меня три швейные машинки дома, и сейчас она начала проявлять интерес. Тем более моя свекровь была дизайнером одежды", - рассказала Ольга Сумская.

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Актриса поддерживает стремление дочери и верит в ее успех. Она отметила, что Анна имеет все шансы достичь своей цели, ведь имеет не только талант, но и семейную традицию в сфере моды.

Сейчас Анна Борисюк рассматривает различные варианты карьерного развития, но модный бизнес остается одним из ее приоритетов. Она активно изучает эту сферу, экспериментирует с дизайном и планирует воплотить свои творческие идеи в собственном бренде одежды.

Ольга Сумская гордится достижениями дочери и поддерживает ее во всех начинаниях.

"Она очень талантливая и целеустремленная девушка. Я уверена, что она добьется успеха во всем, за что возьмется", - отметила актриса.

Напомним, Ольга Сумская откровенно рассказала о ревности в отношениях с мужем.

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