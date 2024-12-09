Пара уже 28 лет вместе.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о ревности в отношениях с мужем Виталием Борисюком.

Сначала звезда вспомнила, что их роман начался, когда они вместе играли в спектакле. Тогда Ольга была замужем за актером Евгением Паперным. Однако новые чувства взяли верх и она развелась с мужем и сыграла свадьбу с Борисюком.

"Эта химия очень опасна и такие романы рождаются именно на съемочных площадках или на сцене. Наша история любви с Виталием именно во время репетиции мюзикла началась, я тогда была замужем и так все родилось. Страсти безумные бушевали в театре", - рассказала актриса в программе "Тур звездами".

Она также добавила, что и сейчас бывают разные ситуации во время работы. По словам Сумской, хоть она и понимает все особенности профессии, но все равно может ревновать мужа к партнершам по сцене.

"Я ревнива. У нас есть спектакль "Боинг", мы сделали такое омоложение стюардесс, зашли другим составом молодые актрисы. Виталик играл с молодыми партнершами и там такой танец, там такие объятия, что я стояла за кулисами и так меня колотило. Я справилась, но потом могла сказать ему: "Что это ты так обнимаешь?". А он говорит: "Я же должен сделать так, чтобы зритель поверил". Ну, забываюсь, понимаете. Мы женщины - это нам присуще".

К слову, Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились в 1996 году. В 2002 году у пары родилась общая дочь Анна. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина Паперная от первого брака.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская обратилась к старшей дочери, которая живет в РФ.

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