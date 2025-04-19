Татьяна Литвинова призналась, что между ними не было скандалов, но в какой-то момент она просто потеряла доверие к Ольге.

Украинская кулинар, экс-судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала о своей обиде на коллегу Ольгу Мартыновскую, на этот раз ответила, удалось ли им наладить общение. Знаменитость объяснила, почему они перестали общаться.

Как известно, шеф-повара раньше были очень близки и даже жили вместе. Более того, Литвинова - крестная мама дочери Мартыновской. Однако их дружба завершилась, когда Ольга стала судьей "МастерШефа".

Ранее Татьяна утверждала, что ее "травили" на шоу и пренебрежительно относились к ней. После разрыва контракта с ней на проекте создали негативный образ кулинарного эксперта, а ее подруга, придя туда, якобы не заступалась за нее.

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В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" звезда призналась, что так и не восстановила отношения с Ольгой. Подруги пока не поддерживают связь. По словам Татьяны, между ними не было никакого конфликта, или скандала, но она обиделась на экс-подругу за ее отношение к ней. Также в какой-то момент Литвинова поняла, что у нее больше нет доверия к шеф-повару.

"Мы не общаемся, конфликта не было. Просто был такой момент, когда общаешься, но в какой-то момент понимаешь, что что-то есть между вами, а потом выясняются какие-то обстоятельства, которые мне очень не понравились. Нельзя скрыть в кармане то, что уже завонялось", - объяснила экс-судья "МастерШефа".

К слову, ранее недоразумение с кумой прокомментировала и сама Мартыновская. Она подчеркнула, что не считает себя предательницей или виновной в том, что их дружба закончилась. Знаменитость утверждает, что на шоу никто никогда не травил Татьяну и не относились к ней плохо. Ольга не исключает, что со временем сможет наладить отношения с кулинаром.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала о конфликте с Эктором на шоу. Экс-судья проекта объяснила, почему после участия в шести сезонах шоу внезапно ушла из программы. Она отметила, что к судье колумбийского происхождения относились с большим уважением, чем к ней.

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