Шеф-повар ответила, пыталась ли помириться с бывшей подругой.

Украинский шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Олька Мартыновская впервые прокомментировала ссору с блогершей и экс-судьей проекта Татьяной Литвиновой. Знаменитость ответила, считает ли себя предательницей и виновной в том, что их дружба завершилась, в чем ее ранее обвиняла подруга.

Не секрет, что кулинарные эксперты раньше были очень близки и даже жили вместе, и стали кумовьями. Правда, их общение завершилось, когда Ольга стала судьей "МастерШефа". В интервью Славе Демину Мартыновская отметила, что она в свое время поделилась радостной новостью о новой должности на проекте с Литвиновой, а та искренне порадовалась за нее.

"Мне искренне жаль, что классные отношения не вечны и уязвимы из-за каких-то наших личных взглядов. Я не считаю эту ситуацию, которая сложилась, что я стала судьей, предательством. Я не молчала об этом. До того, как прийти на площадку как судья, я сказала, что меня утвердили. Таня, по моему тогда абсолютно искреннему ощущению, искренне благословила меня", - отметила звезда.

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Сама Татьяна рассказывала, что ее обидело то, что ее подруга якобы "молчала, когда ее травили на шоу". Однако Мартыновская утверждает, что ничего подобного на программе не было. К ней, как она говорит, никогда плохо не относились.

"Не согласна с этим. Кто травил, как травил, где травил? Я не была свидетелем травли Тани или плохих высказываний о ней никогда, никто плохо не говорил. Что могло быть... Когда на площадке холодно, а Эктор - колумбиец, ему всегда жарко. Когда мне холодно, Эктор мог просто подколоть и сказать: "Ты как твоя Таня, ей всегда было холодно". Я не считаю это травлей, это полюбовно, нежно", - добавила знаменитость.

Повар указала, что после публичного признания Литвиновой об их недоразумении пока что они до сих пор не нашли общий язык. В то же время Ольга не исключает, что именно она сделает первый шаг на встречу. Сейчас она не понимает, что именно стало причиной того, что подруга резко оборвала связи с ней, поскольку не видит своей вины в конфликте. Судья проекта добавила, что хотела бы снова общаться с коллегой, поскольку она важный для нее человек до сих пор.

"Где-то произошло какое-то недоразумение или обида. Возможно, была допущена ошибка с моей стороны... Мне искренне обидно и больно потерять эти отношения. Я очень уважаю Таню и очень благодарна за все, что она сделала. Я не прекращала этого общения. Я думаю, еще прийдет время подумать над этим и прийти к общему желанию прояснить ситуацию", - сказала Мартыновская.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская рассекретила, сколько зарабатывает и тратит во время войны. Звезда кулинарного шоу объяснила, что приносит ей доход и на что идут самые большие расходы сейчас.

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