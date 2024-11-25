Первая леди Украины рассказала о трудностях, с которыми сталкивается ее семья.

Первая леди Украины, во время недавнего визита в Италию поразила своей элегантностью и невероятным стилем. В рамках своего визита она дала откровенное интервью итальянскому ведущему Бруно Веспи для программы 5 минут с Бруно, где поделилась переживаниями своей семьи и рассказала, как украинцы, в частности ее семья, выдерживают 1000 дней войны.

Во время беседы первая леди ответила на вопросы о жизни ее детей, дочери Александры и сына Кирилла, подчеркнув важность безопасности и приватности. Елена подчеркнула, что они с семьей остаются в Украине.

"Не могу рассказывать все подробности, ведь наша цель - обеспечить детям безопасность. Однако мы все в Киеве, и даже когда я иногда выезжаю, мои дети остаются дома", - отметила она.

Елена также поделилась, что на работе иногда может встречаться с мужем, но из-за вопросов безопасности отказалась предоставлять больше деталей.

Одним из важных моментов интервью стал вопрос о самом тяжелом дне за время полномасштабной войны, которая длится уже более 1000 дней. Первая леди отметила, что ответить на такой вопрос трудно, ведь каждый день приносит новые трагедии. Она вспомнила недавний обстрел Глухова, в результате которого погибли 12 человек, в том числе двое детей, а также трагедию в ее родном Кривом Роге, где погибла целая семья с тремя детьми.

"Это очень трудно, особенно когда речь идет о местах, с которыми ты знаком лично, которые являются частью твоей жизни", - добавила Елена Зеленская.

Она также подчеркнула, что количество погибших и пропавших постоянно растет, и это добавляет боли.

Также Зеленская обратила внимание на важный вопрос психологического здоровья украинцев, отметив, что с каждым днем войны стресс и усталость становятся все сильнее. По ее словам, большинство украинцев находятся в постоянном стрессовом состоянии, ведь массированные ночные обстрелы россиян не позволяют нормально отдохнуть.

"Украинцы почти никогда не высыпаются. Это сложно выдержать, ведь нужно постоянно быть на чеку, восстанавливать силы и жить в постоянном стрессе. Сейчас более 80% украинцев живет в таком состоянии, и это не может не сказываться на психическом здоровье", - добавила Зеленская.

Елена Зеленская подчеркнула, что несмотря на постоянную угрозу и агрессию, украинцы продолжают держаться и бороться за свое будущее.

Напомним, жена Зеленского впервые рассказала, чтородители были против ее выбора.

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