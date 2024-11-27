Первая леди показалась в стильном костюме и добавила необычный аксессуар к нему.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу в Киеве. На важных переговорах знаменитость показалась в изысканном образе, которым затмила всех присутствующих.

В своем Telegram-канале жена Президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фотографии со встречи и рассказала о переговорах. Она традиционно отдала предпочтение сдержанной, но трендовой одежде.

На встрече Зеленская появилась в элегантном классическом костюме глубокого синего цвета. Первая леди добавила интересные акценты в свой образ. В частности, она выбрала для себя тонкий коричневый ремешок, которым подчеркнула стройную талию, а также в кармане пиджака разместила платок в горошек.

Видео дня

Кроме того, Елена дополнила "лук" коричневыми туфлями-лодочками на каблуках. Таким образом, в своем образе знаменитость удачно соединила два самых стильных цвета этого сезона: синий и коричневый.

На этот раз волосы жены главы государства были распущенными, а макияж, как всегда, был сдержанным и выполненным в светлых оттенках.

Как отметила общественный деятель, результатом сотрудничества двух стран станет то, что датские компании помогут отстроить детский творческо-спортивный центр в Бородянке Киевской области, а также присоединятся к строительству домов для больших приемных семей.

Напомним, ранее Елена Зеленская поразила модным "луком" в Италии. Для этого визита первая леди выбрала один из самых модных цветов сезона, который прекрасно сочетался с ее образом.

Вас также могут заинтересовать новости: