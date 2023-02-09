Украинский продюсер Алена Мозговая жестко прошлась по украинским звездам. Она не стала называть имен, однако отметила, какие именно артисты ее возмущают.
Оказалось, что Мозговая осуждает звезд, которые хвастаются своими орденами и грамотами. По мнению продюсера, артистам не нужно выставлять это на публику.
"Когда я вижу, как шоу-биз преподносит свои грамоты, медали и ордена за помощь Армии, за весомый вклад, за самоотверженный труд... Фу... Вас самих от себя не тошнит, орденоносцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные? Зачем вам это все? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги? Совок головного мозга...", - написала в Facebook Мозговая.
На этот пост уже отреагировали комментаторы. Они пишут, что согласны с Мозговой, ведь хвастаться наградами не нужно.
Реакция пользователей:
- "Это и правда какая-то непонятная для меня также функция взрослого мозга. Это то, что в религии называют - гордыня, или в науке - инфантилизм (у моих 3-5-годовалых деток, да, мозг просто не развился для того, чтобы видеть мир глазами второго человека, все только я). Эгоцентризм. Это уже во взрослом возрасте не лечится - увы"
- "Думала, что это бесит только меня"
- "А покрасоваться? Никто из нас ничего не выкладывает, тихо делаем свое дело, а от тех блевать хочется. И от некоторых политиков, которые пиарятся, как дураки".
Напомним, весной Елена Мозговая с матами обратилась к путинисту Киркорову. Она призвала артиста сидеть и молчать.