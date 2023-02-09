Она возмущена тем, что некоторые артисты хвастаются наградами.

Украинский продюсер Алена Мозговая жестко прошлась по украинским звездам. Она не стала называть имен, однако отметила, какие именно артисты ее возмущают.

Оказалось, что Мозговая осуждает звезд, которые хвастаются своими орденами и грамотами. По мнению продюсера, артистам не нужно выставлять это на публику.

"Когда я вижу, как шоу-биз преподносит свои грамоты, медали и ордена за помощь Армии, за весомый вклад, за самоотверженный труд... Фу... Вас самих от себя не тошнит, орденоносцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные? Зачем вам это все? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги? Совок головного мозга...", - написала в Facebook Мозговая.

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На этот пост уже отреагировали комментаторы. Они пишут, что согласны с Мозговой, ведь хвастаться наградами не нужно.

Реакция пользователей:

"Это и правда какая-то непонятная для меня также функция взрослого мозга. Это то, что в религии называют - гордыня, или в науке - инфантилизм (у моих 3-5-годовалых деток, да, мозг просто не развился для того, чтобы видеть мир глазами второго человека, все только я). Эгоцентризм. Это уже во взрослом возрасте не лечится - увы"

"Думала, что это бесит только меня"

"А покрасоваться? Никто из нас ничего не выкладывает, тихо делаем свое дело, а от тех блевать хочется. И от некоторых политиков, которые пиарятся, как дураки".

Напомним, весной Елена Мозговая с матами обратилась к путинисту Киркорову. Она призвала артиста сидеть и молчать.

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