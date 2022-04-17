Мозговая призвала Киркорова сидеть и молчать.

Украинский продюсер Елена Мозговая обратилась к российскому артисту Филиппу Киркорову, поддержавшего телеведущую Оксану Марченко и нардепа Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.

Мозговая посоветовала Киркорову не лезть к цивилизованным людям, сидеть и молчать в своей России.

"Петушок золотой гребешок проснулся и встал на защиту мертветчука и жены его аксаны... Двухметровая страза взывает и обращается в Европу... Сиди, к*рва, в своей каZапии и не сунь пятак к цивилизованным людям! Кричи к своему ху*лу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных! Фу… Какие же они все отвратительны… И еще, мр*зь, я искренне желаю тебе, Филипп, чтобы вздрагивал ты от сирен и разрывов снарядов всю свою никчемную жизнь", - написала Мозговая в Facebook.

Напомним, Филипп Киркоров до сих пор молчит о войне в Украине. Ранее певица Камалия рассказала, что присылала ему фотографии из Украины, но Киркоров ее игнорирует.

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